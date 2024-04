Nasce la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Sarà costituita giovedì 2 maggio presso la sede dell’ODCEC in via Roma la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Un traguardo importante per la categoria che si dota di un nuovo strumento per la valorizzazione e il sostegno dei professionisti.

Obiettivi e finalità

La Fondazione nasce con l’obiettivo di:

Valorizzare e tutelare la figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile

Promuovere il loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale

Realizzare iniziative dirette alla loro formazione professionale

Promuovere iniziative sociali a favore degli iscritti alla Categoria

Attività e servizi

Per perseguire i suoi scopi, la Fondazione si propone di:

Promuovere e organizzare la ricerca

Predisporre servizi per i Professionisti

Realizzare iniziative editoriali

Organizzare corsi e scuole di perfezionamento e specializzazione

Promuovere la modernizzazione delle professioni

Favorire la creazione di reti e di società di professionisti

Studiare modelli di sviluppo degli studi professionali

Fornire strumenti operativi pratici

Promuovere e finanziare iniziative sociali a favore degli iscritti

Organizzare manifestazioni culturali, ricreative, sportive e mondane

Sostenere l’attività di enti con scopi affini

Collaborare con enti pubblici e privati, organismi, associazioni e movimenti

Un nuovo punto di riferimento per la categoria

“Siamo felici di dotare anche la nostra circoscrizione di uno strumento giuridico ormai diffuso concepito quale braccio operativo del Consiglio dell’Ordine e rivolto allo svolgimento di funzioni a favore della categoria non rientranti nell’ambito strettamente istituzionale“, spiega il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave. “La Fondazione sarà un nuovo punto di riferimento per la nostra comunità di iscritti e un nuovo baluardo della funzione sociale della nostra professione e del suo ruolo fondamentale quale collettore imprescindibile tra l’economia reale e l’interesse del Paese“.