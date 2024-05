Cena-spettacolo con Federico II al convento dei frati cappuccini aspettando Eboli Città Sveva

Il borgo antico ebolitano si trasforma per tre giorni di rievocazione storica Dame e cavalieri, paggi e re, regine, torri e pedoni: è in continua evoluzione l’organizzazione della rappresentazione storica di Eboli città Sveva – Scacchi Viventi che il 19, 20 e 21 luglio animerà vicoli e piazze del borgo antico ebolitano per una suggestiva tre giorni che prende forma all’interno dell’Oratorio Anspi San Francesco e coinvolge tutta la comunità con associazioni impegnate da mesi per l’organizzazione e tanti volontari pronti a contribuire.

Grande coinvolgimento

In attesa della manifestazione che ha già all’attivo la partecipazione e il coinvolgimento di associazioni, liberi professionisti e appassionati di arte e cultura, sono stati organizzati due appuntamenti gastronomici per sostenere e promuovere l’evento di luglio che ai piatti tipici tradizione coniugano anche anche l’arte teatrale. A cena con Federico II il prossimo sabato 18 maggio e in replica il prossimo 8 giugno, vuole essere un appuntamento che pone le basi nel fare comunità.

Cenni storici

Si narra che l’imperatore Federico II amasse molto la buona e sana cucina, ma anche l’arte di apparecchiarla e presentarla agli ospiti, che non mancavano mai a corte, e così il convento dei frati cappuccini di Eboli presso la Badia di San Pietro alli Marmi si trasforma e ospita le due cene spettacolo coniugando anche cultura e arte.

L’evento

L’evento, infatti, prevede la visita all’antica cripta di San Berniero; la cena con menù fisso elaborato su basi storiche medievali; lo spettacolo teatrale a cura della compagnia di Teatro del Bianconiglio e un momento musicale affidato alla musica medievale a cura dei Monaghan duo. Cresce l’attesa per l’evento di luglio e chissà che non si renda necessaria anche l’organizzazione del terzo momento conviviale.