Chora Velina: si presenta il progetto di sviluppo locale per il Cilento centrale

Nell’Aula Consiliare di Vallo della Lucania, Sistema Cilento Scpa, in collaborazione con Cisa srl, si presenta oggi (15 maggio 2024) alle ore 18 il progetto di investimento territoriale integrato “Chora Velina”. Un’iniziativa che coinvolge 12 comuni del Cilento centrale e punta a valorizzare il territorio attraverso sei corridoi tematici: energia sostenibile, patrimonio culturale, ripopolamento, mobilità, monitoraggio e salvaguardia, transizione digitale.

Un progetto nato dalla collaborazione

L’iniziativa ha preso il via oltre un anno fa dalla volontà del Presidente di Sistema Cilento Scpa, Marco Sansone, di riunire i comuni della zona per elaborare una strategia di sviluppo comune. Il progetto si inserisce nel quadro della Politica di coesione 2021-27, che prevede l’utilizzo di strumenti territoriali integrati per rispondere alle sfide dei territori.

“Chora Velina” si concretizza in più di 80 progetti raggruppati in 5 interventi strategici. L’investimento complessivo ammonta a oltre 150 milioni di euro e sarà finanziato con fondi europei, nazionali e regionali.

Sei corridoi tematici per uno sviluppo sostenibile

I sei corridoi tematici che guideranno lo sviluppo di “Chora Velina” sono:

Energia sostenibile e condivisa: promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili;

Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale: tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio;

Ripopolamento e nuove economie: sostegno alle imprese e alle attività produttive per creare nuovi posti di lavoro;

Reti di mobilità: potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi di mobilità;

Monitoraggio e salvaguardia: monitoraggio del territorio e attuazione di misure di prevenzione del rischio idrogeologico;

Transizione digitale: diffusione delle tecnologie digitali e sviluppo di servizi online.

Un modello di sviluppo per il Cilento centrale

“Chora Velina” ha l’obiettivo di diventare un modello di sviluppo per il Cilento centrale. Un modello basato sulla collaborazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse del territorio.

Con la presentazione del progetto, si apre la fase operativa di “Chora Velina”. Saranno istituite una cabina di regia e siglati accordi strategici con tutte le istituzioni coinvolte.