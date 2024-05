Preview Serie D: la Gelbison chiude la stagione ad Andria

Il sipario calerà sulla stagione della Gelbison allo stadio “Degli Ulivi” di Andria, domenica prossima alle ore 15, quando la compagine di patron Puglisi affronterà la Fidelis.

I Leoni non hanno più obiettivi da giocarsi e la trasferta in Puglia sarà solamente l’occasione per qualcuno di mettersi in mostra nel tentativo strappare la conferma in rosa. Stando agli ultimi rumors, infatti, molti sarebbero gli uomini sotto esame.

Qui Gelbison

Mister Erra mischierà sicuramente le carte per quanto concerne gli undici in campo. Da escludere, invece, una variazione del dettame tattico a una giornata dal termine.

Certi del posto solo i giocatori che verranno quasi certamente riconfermati in rosa come Milan, Kosovan e Croce (che ha già firmato).

Come arriva la Fidelis Andria

La Fidelis Andria, come la Gelbison, non ha nulla da chiedere al campionato, la qualificazione ai playoff è già in archivio e la matematica esclude piazzamenti migliori.

Mister Scaringella potrebbe, dunque, optare per un robusto turnover in modo da non rischiare i titolari in vista della post-season.