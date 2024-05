“Gran premio di matematica applicata”: uno studente ebolitano tra i premiati

Campione di matematica premiato a Milano all’Università Cattolica del Sacro Cuore il giovane ebolitano Raffaele Avino studente di IV A del liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli. La notizia è stata resa pubblica da poco ed ha immediatamente fatto il giro per la Città. Raffaele Avino studente della classe IV A del liceo ebolitano, si è classificato quarto alla XXII edizione del Gran Premio di matematica applicata. Un esito non scontato e non facile che testimonia la qualità del vincitore e della sua scuola. Un importante risultato considerata anche la dimensione nazionale della competizione.

Orgoglio ebolitano

«Raffaele è una giovane promessa di questo Liceo che già due anni fa ha ottenuto importanti riconoscimenti nell’ambito delle Olimpiadi di matematica – sostiene la dirigente scolastica Anna Gina Mupo e aggiunge – sono felice dell’avidità di sapere che molti studenti dimostrano andando oltre le attività ordinarie e raccogliendo le sfide, che un’ampia offerta formativa offre loro. Il successo dei nostri studenti, in questo caso il successo di Raffaele, è il successo di tutti noi che, pur animati da un’insuperabile tensione verso il miglioramento continuo, in queste occasioni troviamo ulteriore conferma nella efficacia della direzione di senso conferita alla mission. I miei auguri, dunque, a Raffaele e ai docenti che con zelo accompagnano i loro studenti nella ricerca del proprio talento».

La premiazione

La premiazione si è svolta il 20 aprile all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Migliaia i concorrenti provenienti da tutte le scuole d’Italia. L’affermazione di Raffaele Avino conferma l’eccellenza dell’offerta formativa del liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli, ancora una volta artefice e testimone dei successi dei suoi allievi. Il liceo ebolitano ancora una volta fucina di grandi menti. Un ragguardevole risultato se si considera che si tratta di una competizione nazionale di notevole prestigio con molte migliaia di concorrenti. Alla premiazione con conferenza spettacolo e, successivamente, incontro di orientamento, era presente il professore Maurizio Bonadies. Soddisfatta la sua docente di matematica, la professoressa Maria Falivene: “Siamo fieri del risultato raggiunto e sicuri che seguiranno altri successi per tutti i nostri studenti”.

Il Gran Premio di Matematica Applicata

Il Gran Premio di Matematica Applicata è una coinvolgente competizione rivolta agli studenti di IV e V di tutte le tipologie di scuola secondaria di secondo grado, promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con Forum ANIA – Consumatori con un obiettivo: valorizzare le competenze logico-matematiche dei giovani e orientare alle scelte post- diploma. La sfida educativa propone agli studenti partecipanti due prove a base di quiz originali di difficoltà crescente, da risolvere mettendo in gioco nozioni matematiche di base e buona intuizione.