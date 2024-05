Albanella: automedica contro auto, ferita un’infermiera

Poco dopo le 17:00 di oggi, in località Bosco di Albanella, l’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum si è scontrata con un’auto, un’Opel. L’infermiera, a bordo dell’automedica, è stata trasportata in ospedale dall’ambulanza allertata dopo l’incidente poiché, in seguito all’impatto, lamentava dei dolori alla spalla.

I soccorsi

L’auto della Croce Rossa si trovava nel luogo per prestare soccorso ad una persona del posto che, sentendosi poco bene, aveva chiesto aiuto alla centrale operativa.

Da chiarire la dinamica del sinistro

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente. I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri della locale stazione.