Escalation di furti a Salerno, é allarme sicurezza

La nuova ondata di furti e tentati colpi che sta interessando la città di Salerno mette in allarme i cittadini. Presa di mira, in particolare, la zona orientale della città, dove i residenti chiedono a voce alta un intervento rapido ed efficace affinché i loro quartieri vengano tutelati.

Gli ultimi episodi

Nella notte tra venerdì e sabato i ladri hanno agito nuovamente e contemporaneamente su più obiettivi.

Intorno alle quattro é stato fatto esplodere il bancomat dell’Unicredit di via Wagner, al parco Arbostella.

Più o meno negli stessi momenti, intanto, é stata rubata la cassaforte del Brico Center di via San Leonardo.

Nelle zone interessate dai colpi sono stati anche disseminati chiodi triangolari per forare gli pneumatici delle auto delle forze dell’ordine e garantire ai ladri il tempo di andare via senza essere inseguiti. Proseguono le indagini per cercare di risalire all’identità dei malviventi.

Le accuse e la replica

“Salerno è tutto tranne che città sicura”, l’affondo del Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia e Parlamentare del Collegio della provincia di Salerno che ha annunciato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il primo cittadino Vincenzo Napoli fa sapere alla cittadinanza: verificheremo azioni concrete da intraprendere con prefettura e Questura.