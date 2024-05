Allarme furti in provincia: colpi a Salerno ed Eboli

Non accenna a placarsi l’allarme furti nel salernitano. Ignoti nel corso della notte hanno messo a segno diversi colpi. Nel Capoluogo hanno agito al brico center di via San Leonardo. In piena notte sono riusciti ad accedere all’interno dell’attività dopo aver forzato la saracinesca, poi si sono diretti verso la cassaforte riuscendo ad asportarla. Infine si sono dati alla fuga.

Indagini in corso

La scoperta è stata fatta questa mattina alla riapertura dell’attività. Immediatamente sul posto sono giunti gli agenti della Questura. Ancora da quantificare il bottino.

Non è andato in porto, invece, un colpo in banca verificatosi presso l’Unicredit di via Wagner a Salerno (leggi qui).

Colpo ad Eboli

Sempre nel corso della notte, invece, ignoti sono entrati in azione ad Eboli. I malviventi sono riusciti ad accedere al bar del distributore di benzina Esso sito in località San Giovanni, a pochi passi dallo svincolo della A2.

Forzata la porta, una volta dentro, hanno portato via sigarette, gratta e vinci ma anche una macchinetta cambia monete. Poi si sono dati alla fuga.

Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Greta Gentili. L’auspicio è che possano essere utili le telecamere del distributore di benzina e di altre attività private della zona per risalire ai malviventi.

Furti d’auto

A San Gregorio Magno, invece, rubate un’Alfa Romeo Giulia quadrifoglio e un’Alfa Romeo Giulietta.

Sul caso indagano i carabinieri.