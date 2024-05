Ancora un tentato furto in banca: è successo a Salerno. Ladri in fuga

Ancora tentativi di furti in banca. L’ultimo ha interessato l’Unicredit di via Wagner 60 a Salerno nei pressi del parco Arbostella. I malviventi sono entrati in azione poco prima delle 4.

Il modus operandi

Per evitare di essere inseguiti avevano gettato a terra dei chiodi triangolari nella rotatoria all’ingresso di via Wagner. Successivamente hanno totalmente sradicato il bancomat della banca verso l’esterno provocando un’implosione interna con crollo di tutta la controsoffittatura. Così è scattato l’allarme

L’intervento della Polizia

Una volante che si trovava in zona è immediatamente intervenuta mettendo in fuga due persone appiedate vestite di nero, incappucciate e con volti travisati, alti e fisicamente piazzati.

Nella fuga i ladri hanno lasciato a terra la borsa con banconote da venti euro. Non sarebbe stata toccata la slot del bancomat con le banconote da 50 euro.