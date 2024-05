Niente alcol ai minori, a Salerno scatta l’obbligo di informativa nei locali

Linea dura del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli contro la vendita di alcol a minorenni. Il primo cittadino firma l’ordinanza che impone ad ogni esercizio commerciale che vende alcolici di esibire all’ingresso avvisi e cartelli relativi al divieto di somministrazione di queste bevande ai minorenni.

Il provvedimento

Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla chiusura temporanea, per 10 giorni, imposta a due locali del centro storico cittadino nei quali, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, in più circostanze sono state somministrate bevande alcoliche a minorenni.

Un provvedimento imposto “considerati i gravi problemi di ordine sanitario e sociale collegati al consumo di alcol in età giovanile e sentito il dovere civile e morale di intervenire per contrastare la diffusione del fenomeno tra i minorenni che sono spesso frequentatori di alcuni pubblici esercizi del territorio comunale o che acquistano bevande alcoliche nei supermercati e negli esercizi alimentari ed ancora il proliferare della vendita di tali bevande attraverso i distributori automatici”, come si legge nell’ordinanza.

Si conclude così, con un atto istituzionale, l’iter di sensibilizzazione seguito dalla Commissione Ambiente e Cultura presieduta dal consigliere Arturo Iannelli che ha promosso l’iniziativa.

La nota del sindaco

“Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni sarà ricordato da appositi avvisi e cartelli che dovranno essere affissi in tutti i luoghi in cui ne è possibile l’acquisto, dai distributori automatici, ai bar, ai supermercati. – Si legge nella nota del Comune – Vendere bevande alcoliche ai minorenni è un reato punito dalla legge”.