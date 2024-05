Ecco l’almanacco del 2 maggio 2024: santi, avvenimenti, nascite e scomparse importanti

Benvenuti nell’almanacco del 30 aprile, una guida completa agli eventi storici, ai santi del giorno e alle nascite celebri che si sono verificate in questa data. Scopri gli avvenimenti significativi, i personaggi storici e gli avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato il 30 aprile nel corso dei secoli.

Santi del Giorno

San Cesare

Sant’Atanasio (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Antonino Pierozzi (di Firenze, Vescovo)

Santa Flaminia (Martire in Nicomedia)

San Guisitano (Martire)

San Valdeberto (Abate di Luxeuil)

Santa Viborada (o Wiborada, Vergine e Martire di San Gallo)

Santi Espero, Zoe, Ciriaco e Teodulo (Martiri di Attalia)

Accadde Oggi

Nel 1945, esattamente 78 anni fa, i sovietici conquistarono Berlino. La capitale del Terzo Reich, ridotta a un cumulo di macerie, fu portata alla definitiva rovina dalle ultime azioni criminali della dirigenza nazista. Gli abitanti di Berlino si trovarono allo sbando e in condizioni di grave carestia.

Nati in questo giorno

Nel 1955, Donatella Versace compì 68 anni fa. Originaria di Reggio Calabria, è la sorella del celebre stilista Gianni Versace, fondatore dell’omonimo impero della moda. Dopo la tragica morte del fratello, Donatella ha assunto un ruolo di rilievo nell’azienda di famiglia.

Nel 1980, Francesco Facchinetti festeggiò il suo 43º compleanno. Conduttore televisivo, disc jockey e cantante, è noto anche con il nome d’arte di DJ Francesco. Il suo brano “La canzone del capitano” è stato un tormentone estivo.

Nati… sportivi

Nel 1947, Giorgio Cagnotto compì 76 anni fa. Originario di Torino, è un ex tuffatore che, insieme a Klaus Dibiasi, è stato il miglior atleta italiano di tutti i tempi in questa disciplina. Ha gareggiato dalla piattaforma per un periodo di 17 anni, dal 1964 al 1981.

Nel 1983, Tina Maze festeggiò il suo 40º compleanno. Nata a Slovenj Gradec, in Slovenia, è una ex sciatrice alpina che si è particolarmente distinta nello slalom gigante. Alle Olimpiadi di Vancouver 2010 ha vinto due medaglie d’oro.

Nel 1975, David Beckham compì 48 anni fa. Durante la sua carriera calcistica, Beckham è stato noto non solo per le sue abilità sul campo, ma anche per la sua attenta pianificazione economica e di marketing. Nel 2012, ha guadagnato 46 milioni di dollari ed è stato classificato come uno degli atleti più pagati al mondo.

Scomparsi oggi

Nel 1519, esattamente 504 anni fa, scomparve Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è considerato la massima espressione del genio umano. Vasari fu il primo a celebrarne le “divine” capacità nell’arte, nella tecnica e nello studio della natura e del cosmo. Nato a Vinci, in Italia, Leonardo da Vinci è famoso per opere come la “Gioconda” e “L’Ultima Cena”.