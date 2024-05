A Castellabate domenica c’è il Giubileo dei Giovani

Domenica 5 maggio, nell’ambito dell’Anno Giubilare Costabiliano, la Diocesi di Vallo della Lucania ha organizzato una giornata speciale per i giovani dal titolo “Non mollare mai! La vittoria dei Santi”. L’evento si terrà a Castellabate, presso il Belvedere San Costabile, e vedrà la partecipazione di centinaia di giovani provenienti da tutta la diocesi.

Una giornata di divertimento e confronto

L’obiettivo della giornata è quello di offrire ai giovani un’occasione per vivere momenti di gioco, riflessione, confronto e divertimento, con lo sguardo rivolto alla testimonianza di vita di San Costabile Gentilcore e degli altri santi e beati che hanno arricchito la storia della Chiesa.

Come spiega il responsabile della pastorale giovanile e vocazionale, don Aniello Panzariello, “il Giubileo dei giovani rappresenta un momento bello per vivere insieme una giornata nella condivisione delle passioni giovanili con uno sguardo rivolto ai santi e beati che ancora oggi sono in grado di parlare ai giovani e mostrare loro la via di un incontro con Gesù che rende piena la vita”.

Il programma

Il programma della giornata prevede il ritrovo presso il Belvedere San Costabile alle ore 10.00, seguito da un momento di animazione e musica. Alle 12.30 è previsto il passaggio della Porta Santa Giubilare, un momento simbolico che invita i giovani ad accogliere la misericordia di Dio e a intraprendere un cammino di rinnovamento spirituale.

La giornata proseguirà con un pranzo condiviso e alle 15.30 i ragazzi vivranno un cammino di riflessione attraverso la Via Lucis, un percorso che ripercorre le ultime tappe della vita di Gesù. Alle 18.00, presso la parrocchia di Santa Maria a Mare, si terrà la Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Vallo della Lucania, mons. Vincenzo Calvosa.