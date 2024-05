Paura a Poderia. Crolla intonaco in Chiesa: colpito un fedele

Cade un pezzo d’intonaco nella Santuario di Santa Sofia a Poderia: colpito un cittadino che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi mentre in chiesa erano presenti diversi fedeli in preghiera per la Novena dedicata alla Santa patrona del Comune di Celle di Bulgheria.

C’è un ferito

Tanta la paura tra i presenti ma a rimanere colpito è stato solo un cittadino che subito dopo si è sottoposto ai dovuti accertamenti che non hanno evidenziato nessuna ferita grave.

Già disposta dal Sindaco Gino Marotta la chiusura temporanea del Santuario per effettuare nella giornata di domani i dovuti controlli all’interno del Santuario.

Ad operare saranno i responsabili dell’ufficio tecnico comunale. Saranno loro a stabilire come sarà necessario procedere.