Un’area per padel e divertimento a Licinella. Il progetto del comune di Capaccio Paestum

A Licinella, frazione di Capaccio Paestum, sorgerà un’area attrezzata per lo sport e il gioco dei bambini. Il progetto, approvato dal consiglio comunale con una variante urbanistica al Piano regolatore generale, prevede la realizzazione di un campo sportivo, un campo da padel e un parco giochi. I lavori, che inizieranno nei prossimi mesi, avranno un costo complessivo di 1.080.000 euro.

Un’area per l’inclusione sociale e il benessere

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di interventi diffusi sul territorio, volti a promuovere la pratica sportiva e il benessere psico-fisico dei cittadini.

L’area di Licinella, in particolare, è stata scelta come luogo simbolo dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei gruppi a rischio marginalità e la lotta alla povertà e alle discriminazioni.

Un progetto di interesse pubblico

La variante urbanistica è stata necessaria in quanto l’area interessata dal progetto non era compatibile con il vigente Piano regolatore generale. L’amministrazione comunale ha ritenuto il progetto di particolare interesse pubblico, in quanto mira a valorizzare lo sport, soprattutto di squadra, e a promuovere l’aggregazione sociale e sani valori tra i cittadini.