Eboli: controlli in centro e periferia. Convocato Comitato per l’ordine e la sicurezza

Il problema sicurezza nella Città di Eboli continua a tenere banco in pieno centro e nelle zone periferiche e i residenti continuano a chiedere il potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e delle autorità competenti.

Le problematiche

Auto che scorrazzano lungo il centralissimo viale Amendola a tutte le ore, moto lanciate a forte velocità e fuochi pirotecnici fatti esplodere ogni sera e anche più volte nella stessa serata, senza rispetto per i residenti e per le più elementari regole di civiltà urbana.

E se lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti resta la piaga che dilaga soprattutto tra i vicoli e le piazzette del borgo antico, non va certo meglio nelle zone periferiche.

Sarebbe di ieri mattina, infatti, ultimo in ordine di tempo, il blitz portato a segno da parte dei carabinieri della locale compagnia che avrebbero passato al setaccio Largo San Giacomo e via Magna Grecia con vicoletti annessi, nel centro storico a due passi da Corso Garibaldi e dalla centralissima piazza della Repubblica.

Spaccio di droga e controlli

All’operazione militare coordinata dal capitano Greta Gentili avrebbero preso parte anche gli uomini dei carabinieri del Comando Nucleo Cinofili di Sarno con i cani addestrati alla individuazione delle sostanze stupefacenti.

Sequestrati diversi grammi di sostanze stupefacenti e segnalazioni alle autorità competenti, l’operazione è solo l’ennesima di una serie di controlli e verifiche effettuate sul territorio.

Intanto, nel fine settimana è convocato in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza sulla questione Eboli. Il Prefetto Francesco Esposito ha chiamato a raccolta i rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli a partire dal sindaco di Eboli Mario Conte.

Il Tavolo servirà per affrontare la questione Eboli e per avviare una serie di ulteriori controlli ed interventi militari su tutto il territorio comunale, in centro e nelle zone periferiche.