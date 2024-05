Elezioni amministrative 2024. Felitto e Ottati verso il voto: il punto

Nell’entroterra cilentano anche altri due comuni si preparano a cogliere le sfide elettorali per le amministrative 2024, si tratta dei comuni di Felitto e di Ottati.

Nel centro alburnino è stata ufficializzata solo la candidatura del sindaco uscente, Elio Guadagno, che ha già preparato la lista con i nomi della sua squadra.

Qui Felitto

Per quanto riguarda il comune di Felitto, invece, notizie fondate e recenti dicono che la corsa alla guida della Casa Comunale sarà a due: da un lato la lista capeggiata dal sindaco uscente, Carmine Casella, dall’altro la lista capeggiata dall’ex sindaco, Maurizio Caronna.

Maurizio Caronna è stato sindaco del comune della Valle del Calore per tre mandati consecutivi. Casella, invece, è in corsa per poter svolgere il suo secondo mandato da primo cittadino di Felitto e avrebbe già completato la lista da presentare sabato, 11 maggio e denominata “Per Felitto”.

All’interno diverse persone con una maturata esperienza politica, ma anche nomi di alcuni nuovi giovani del territorio che hanno deciso di affiancare l’attuale sindaco per mettere le loro competenze a disposizione dell’ente.

La situazione ad Ottati

“Democrazia partecipativa. Ottati prima di tutto” è il nome della lista capeggiata dal giovane Elio Guadagno, classe 1990. Ad affiancarlo, candidandosi nella sua compagine, il suo attuale vicesindaco, Martino Luongo.

E mentre a Felitto la competizione si fa sempre più sentita, il sindaco di Ottati, Guadagno, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe ambire solo a battere il quorum per essere riconfermato.