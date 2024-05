Stella Cilento: maltrattamenti in famiglia e all’ex compagna, misura cautelare per un 54enne

I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento competenti per Stella Cilento, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare di “allontanamento dalla casa familiare con prescrizione di non farvi rientro e divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, dal Gip di Vallo della Lucania dal Gip di Vallo della Lucania nei confronti di un 54enne del luogo per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni aggravate, in quanto in più circostanze avrebbe maltrattato l’ex compagna.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.