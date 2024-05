Torraca: inaugurato nel palazzo baronale Palamolla il Museo Biagio Mercadante

Mostrare l’arte e la bellezza delle opere di Biagio Mercadante in un Museo a lui dedicato. È quanto avvenuto domenica a Torraca, in occasione del Mercadante Bday. Una giornata dedicata ad uno dei pittori più famosi e noti del secolo scorso, originario del piccolo borgo di Torraca che in molte occasioni ha rappresentato la musa ispiratrice della sua arte. Tanto da realizzare all’interno del castello Baronale Palamolla un Museo con all’intero numerose sue opere. Un progetto voluto dal Rotary E-Club Film&Friends D2101, in collaborazione con il Comune di Torraca e con la Fondazione Pietro De Luca cofondatrice del museo