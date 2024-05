Nicola Di Novella, cittadino onorario di San Mauro Cilento: un riconoscimento per un naturalista d’eccezione

Il Dottor Nicola Di Novella, noto per il suo profondo legame con la natura e il suo impegno nella divulgazione scientifica, riceverà la cittadinanza onoraria di San Mauro Cilento. La cerimonia si terrà il prossimo 8 maggio durante un Consiglio comunale convocato dal sindaco Giuseppe Cilento.

Un Attestato di Stima per un Patrimonio di Conoscenze

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta un attestato di profonda stima per il contributo significativo che Di Novella ha apportato alla comunità locale e alla valorizzazione del territorio. Naturalista, geobotanico, Direttore scientifico del Museo delle Erbe di Teggiano, docente AIFF – Scuola Superiore di Fitoterapia e preparatore di rimedi naturali di origine vegetale, Di Novella ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione del sapere scientifico, con un occhio di riguardo per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale del Cilento.

La Valle delle Orchidee: Un Simbolo del suo Impegno

Tra le sue numerose attività, Di Novella è particolarmente noto per la creazione e la valorizzazione della Valle delle Orchidee a Sassano (suo comune d’origine), un’area ricca di biodiversità che è divenuta meta ambita per appassionati di natura e botanica. Grazie al suo impegno, la Valle delle Orchidee è stata oggetto di studio e di diverse pubblicazioni scientifiche, contribuendo a far conoscere al mondo la bellezza e la fragilità di questo ecosistema unico.

Un Insegnante Appassionato e un Ricordo Affettuoso

Oltre alla sua attività di ricerca, Di Novella ha dedicato anni all’insegnamento nelle Scuole Medie di Sassano, trasmettendo la sua passione per la natura a diverse generazioni di studenti. Ancora oggi, molti di loro conservano un affettuoso ricordo delle sue lezioni e delle visite guidate, durante le quali il “professore geobotanico” li accompagnava alla scoperta delle meraviglie del mondo naturale.

Ora un ulteriore riconoscimento, la cittadinanza onoraria di San Mauro Cilento, un riconoscimento meritato per un uomo che ha dedicato la sua vita alla conoscenza, alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione del territorio.