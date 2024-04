Agropoli, ospedale Civile: per De Luca niente pronto soccorso, ora il problema è la carenza di medici

Per il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il pronto soccorso dell’ospedale della città di Agropoli non può rientrare nella rete dell’emergenza urgenza, perché non ci sono medici. E’ la risposta che ha dato ai microfoni di InfoCilento il governatore della Campania alla domanda del perché, nonostante il nosocomio sia stato classificato in area disagiata, non possa offrire al vasto comprensorio l’emergenza/urgenza.

Ovviamente una stoccata De Luca l’ha data anche al governo centrale scaricando la responsabilità su di loro e si è rifatto alla legge 77 sottolineando che ci sono dei vincoli nazionali a cui bisogna attenersi.