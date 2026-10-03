Rapina a Laureana Cilento: imprenditore in ostaggio in casa

Una rapina messa a segno da un gruppo armato e ben organizzato si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì a Laureana Cilento. La vittima è un noto imprenditore del posto, che è stato pedinato e seguito fino alla sua abitazione da quattro malintenzionati. Gli aggressori lo hanno costretto ad aprire le porte di casa per poi immobilizzarlo e minacciarlo con una pistola, attuando un piano freddamente premeditato che ha gettato nel terrore il centro cilentano.

Il bottino e la fuga dei malviventi

I ladri sono riusciti a portare a termine il colpo con l’uso della forza e della precisione. Dall’abitazione dell’imprenditore sono stati trafugati monili in oro, denaro contante, un orologio di pregio e persino la vettura Mercedes di proprietà della stessa vittima. I quattro banditi sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e poi, approfittando dell’uomo immobilizzato, si sono dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce nelle strade secondarie della zona.

L’allarme e l’avvio delle indagini

L’allarme è scattato poco dopo la fuga dei malviventi, permettendo il tempestivo arrivo sul posto dei Carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari dell’arma hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e avviato i rilievi scientifici, estendendo i controlli su tutto il territorio per risalire all’identità degli autori del grave episodio criminoso e ricostruire l’esatta via di fuga.