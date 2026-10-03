Atletica: Agropoli accoglie il Campionato Nazionale Cadetti, accesa la fiamma olimpica

Agropoli e la Campania si confermano protagoniste dello sport giovanile italiano con l’apertura ufficiale del Campionato Nazionale Cadetti. La suggestiva cornice cittadina ha fatto da sfondo all’avvio di una delle manifestazioni dell’atletica leggera più attese dell’anno, pronta a decretare la rappresentativa regionale regina d’Italia attraverso le sfide delle nuove promesse della disciplina.

La cerimonia in Piazza Vittorio Veneto e l’accensione del braciere

Il cuore pulsante della cittadina cilentana, Piazza Vittorio Veneto, ha ospitato la cerimonia inaugurale accogliendo le delegazioni provenienti da tutte le 21 regioni italiane. Il momento culminante della serata si è registrato con l’ingresso della fiamma olimpica: a vestire i panni del tedoforo d’eccezione è stato Francesco Pernici, atleta della Nazionale italiana e detentore del record nazionale degli 800 metri piani, che ha provveduto all’accensione del braciere tra gli applausi del pubblico.

Inno di Mameli e giuramento: il via ufficiale alle gare

Schierati al centro della piazza, i giovani atleti compresi tra i 14 e i 15 anni hanno dato vita ai momenti più formali e solenni dell’evento. Sotto le note dell’Inno di Mameli, intonato dalle rappresentative regionali, si è svolta la recita del tradizionale giuramento dell’atleta, atto che ha sancito l’apertura formale delle competizioni. L’evento rappresenta una tappa fondamentale per il movimento dell’atletica leggera italiana, offrendo ai giovani atleti un’importante vetrina nazionale di confronto sportivo e crescita personale.