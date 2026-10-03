Altri Sport

Atletica: Agropoli accoglie il Campionato Nazionale Cadetti, accesa la fiamma olimpica

Inaugurato ad Agropoli il Campionato Nazionale Cadetti con 21 regioni. Pernici accende il braciere in Piazza Vittorio Veneto

Di:
Alessandro Pippa
Atletica: Agropoli accoglie il Campionato Nazionale Cadetti, accesa la fiamma olimpica

Agropoli e la Campania si confermano protagoniste dello sport giovanile italiano con l’apertura ufficiale del Campionato Nazionale Cadetti. La suggestiva cornice cittadina ha fatto da sfondo all’avvio di una delle manifestazioni dell’atletica leggera più attese dell’anno, pronta a decretare la rappresentativa regionale regina d’Italia attraverso le sfide delle nuove promesse della disciplina.

La cerimonia in Piazza Vittorio Veneto e l’accensione del braciere

Il cuore pulsante della cittadina cilentana, Piazza Vittorio Veneto, ha ospitato la cerimonia inaugurale accogliendo le delegazioni provenienti da tutte le 21 regioni italiane. Il momento culminante della serata si è registrato con l’ingresso della fiamma olimpica: a vestire i panni del tedoforo d’eccezione è stato Francesco Pernici, atleta della Nazionale italiana e detentore del record nazionale degli 800 metri piani, che ha provveduto all’accensione del braciere tra gli applausi del pubblico.

Leggi anche:

Oktoberfest Cilento ad Agropoli: grande successo per la cerimonia d’inaugurazione, 10 giorni di cibo e musica
Allarme truffe telefoniche a Perdifumo: finti carabinieri prendono di mira gli anziani
Incendi nella pineta tra Battipaglia ed Eboli: appello per la tutela

Inno di Mameli e giuramento: il via ufficiale alle gare

Schierati al centro della piazza, i giovani atleti compresi tra i 14 e i 15 anni hanno dato vita ai momenti più formali e solenni dell’evento. Sotto le note dell’Inno di Mameli, intonato dalle rappresentative regionali, si è svolta la recita del tradizionale giuramento dell’atleta, atto che ha sancito l’apertura formale delle competizioni. L’evento rappresenta una tappa fondamentale per il movimento dell’atletica leggera italiana, offrendo ai giovani atleti un’importante vetrina nazionale di confronto sportivo e crescita personale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.