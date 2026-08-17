Turisti francesi derubati a Capaccio Paestum: appello per ritrovare i peluche delle figlie

Un episodio spiacevole ha rovinato le vacanze di una famiglia francese in visita nel territorio di Capaccio Paestum. Nella giornata di giovedì 13 agosto 2026, i turisti sono stati vittime del furto dell’intero bagaglio custodito nel portabagagli della propria autovettura. Oltre agli effetti personali di maggior valore pratico, la preoccupazione principale dei genitori è rivolta ai peluche delle due figlie piccole, oggetti dal forte valore affettivo per le bambine.

Per cercare di recuperare quanto sottratto, la famiglia ha diffuso un appello sincero sui canali social della comunità locale, chiedendo la collaborazione dei residenti e dei passanti nell’eventualità in cui le valigie o i giochi vengano ritrovati o abbandonati in zona.

L’appello della famiglia sui social network

Il messaggio, pubblicato da Raphaël all’interno dei gruppi web dedicati alla comunità di Capaccio Paestum, descrive la dinamica e le speranze della famiglia in un momento di forte sconforto:

“Salve, siamo una famiglia francese in vacanza nella regione e giovedì 13 agosto 2026 ci hanno rubato tutte le valigie dal bagagliaio dell’auto. Ecco una foto scattata il giorno della partenza. Se per caso dovreste ritrovare queste valigie, e in particolare i peluche delle nostre due figlie, sarebbero felicissime di riaverli. Grazie mille.”

La richiesta è accompagnata dalle immagini del bagagliaio prima del furto e dalle fotografie dei doudou delle bambine, un piccolo orsetto con maglietta rosa e un pupazzo bianco, nella speranza che qualcuno possa notarli sul territorio e segnalarne la presenza.

Mobilitazione della comunità locale per il ritrovo

L’episodio ha subito richiamato l’attenzione degli utenti locali, con diverse condivisioni attivate per amplificare l’efficacia delle ricerche. Spesso, nei casi di furto con scasso ai danni di autovetture, i responsabili tendono a privarsi del materiale privo di valore commerciale immediato, abbandonando borse, documenti e giochi lungo le strade secondarie, nei terreni adiacenti o nei cestini dei rifiuti.

Chiunque dovesse rinvenire i bagagli o i pupazzi descritti nell’area di Capaccio Paestum e nei comuni limitrofi è invitato a mettersi in contatto diretto con la famiglia tramite i canali social o a segnalare il ritrovamento alle forze dell’ordine territoriali.