Cilento

Incidente sulla SR 562 a San Giovanni a Piro: due feriti in ospedale

Scontro frontale tra auto e moto sulla Regionale 562 a San Giovanni a Piro. Due feriti trasportati all'ospedale di Sapri, rilievi dei Carabinieri

Di:
Maria Emilia Cobucci
Incidente sulla SR 562 a San Giovanni a Piro: due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno all’ingresso di San Giovanni a Piro, lungo la Strada Regionale 562. A rimanere coinvolti nell’impatto sono stati un’autovettura e una motocicletta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi viaggiavano in direzione opposta e sono entrati in collisione quasi frontalmente.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

A rimanere feriti nell’impatto sono stati sia la conducente dell’automobile sia il centauro in sella alla motocicletta. L’urto ha provocato la caduta rovinosa sull’asfalto del motociclista, che ha riportato diverse ferite. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 della postazione New Geo, che dopo le prime cure sul posto hanno trasferito il centauro e la donna al pronto soccorso dell’ospedale Immacolata di Sapri per gli accertamenti e le cure necessarie.

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L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di rito. Gli accertamenti sono attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

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