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Roccadaspide riempita dalle Vespe storiche: successo per l’Audax Salerno

Centinaia di Vespe a Roccadaspide per la tappa conclusiva dell'Audax Salerno. Un grande evento tra sport, motori d'epoca e promozione turistica.

Di:
Alessandra Pazzanese
Roccadaspide riempita dalle Vespe storiche: successo per l’Audax Salerno

Centinaia di Vespe hanno attraversato Roccadaspide sabato 3 ottobre, trasformando il corso principale, via Gaetano Giuliani e Piazza XX Settembre in un vero e proprio circuito dedicato al mondo delle due ruote.

Ha registrato un grande successo la tappa conclusiva del “1° Audax Salerno – Tra Golfo e Costiere – 5ª Prova Campionato Audax – Trofeo GS”, la gara nazionale di regolarità in Vespa organizzata dal Vespa Club Salerno, guidato dal presidente Marco Voccia. L’evento si è rivelato una vera festa per gli appassionati, ma anche una straordinaria occasione di promozione per il territorio, favorendo l’incontro tra vespisti provenienti da numerose regioni d’Italia e dall’estero.

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Modelli storici e grandi presenze per gli 80 anni della Vespa

Nel corso della manifestazione, i presenti hanno potuto ammirare da vicino esemplari storici e modelli rarissimi che hanno segnato la storia dello scooter italiano per eccellenza. L’iniziativa ha celebrato nel migliore dei modi un traguardo importante: gli 80 anni della Vespa.

All’appuntamento ha preso parte anche Leonardo Pilati, presidente del Vespa Club d’Italia, insieme ai rappresentanti dei numerosi club aderenti alla competizione.

Un itinerario tra turismo e sport: la soddisfazione dell’Amministrazione

L’Audax non rappresenta unicamente una gara di regolarità, ma si configura come una modalità originale di fruizione e valorizzazione dei luoghi. I partecipanti, partiti da Salerno, hanno affrontato un articolato itinerario attraversando alcuni degli scenari più suggestivi della provincia, dal Vallo di Diano alla Valle del Sele fino a Roccadaspide, per poi proseguire verso la Costiera Amalfitana e fare rientro nel capoluogo salernitano.

Sport, turismo, storia e passione hanno così animato l’intero evento. Per il comune di Roccadaspide la manifestazione ha costituito una vetrina di rilievo per mostrare le proprie bellezze a un pubblico ampio e internazionale. Piena soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Gabriele Iuliano, che ha accolto l’iniziativa rimarcandone il valore culturale e promozionale.

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