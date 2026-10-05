Cilento

Adamo Coppola rompe il silenzio: il video social per annunciare il ritorno?

L'ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, rompe il silenzio in un reel social spiegando l'addio del 2022 e aprendo a un nuovo futuro politico.

Di:
Chiara Esposito
Adamo Coppola

Un video pubblicato sui social per spiegare i motivi della mancata ricandidatura nel 2022, avvenuta in seguito alla sfiducia, e forse per rilanciare le proprie ambizioni politiche. Adamo Coppola, ex sindaco di Agropoli, irrompe sulla scena pubblica con un reel che ripercorre le fasi finali della sua amministrazione e rivendica con forza il lavoro svolto per la città.

«Siamo partiti con grande determinazione, avevamo grandi progetti da avviare, cosa che abbiamo fatto, ma poi è arrivata la pandemia. Ho messo tutto me stesso per affrontarla, ho sacrificato tutti i miei affetti e ho trovato una risposta bellissima da parte della città; ne siamo usciti tutti insieme veramente bene», esordisce Coppola nel filmato.

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Dalla pandemia alla sfiducia: il bilancio personale

Quando tuttavia si trattava di rilanciare l’azione amministrativa dopo l’emergenza sanitaria, è arrivata la sfiducia. A quel punto, spiega l’ex amministratore, «ho dovuto fare un bilancio e ho capito che un politico, un sindaco, è anche un padre, un figlio, un amico, una persona che vive la sua comunità, e dare tante energie soltanto per l’azione amministrativa significa sacrificare sé stessi e la famiglia. Per questo ho deciso di fermarmi».

La nuova serenità e l’ipotesi di un ritorno

Infine, l’annuncio che apre a nuovi scenari futuri: «Ora sono felice, sono nuovamente sereno, ho grande energia. Oggi, tra l’altro, i frutti seminati altrove stanno arrivando in questo periodo», dice in riferimento alle opere pubbliche inaugurate negli ultimi mesi o da inaugurare. «Da questa nuova forza – conclude -forse è il caso di ricominciare». Le parole dell’ex primo cittadino lasciano così aperte le porte a un possibile rilancio del suo impegno sul territorio.

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