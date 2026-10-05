Cilento, domenica d’estate a ottobre: spiagge piene e bagni al mare

Il calendario dice autunno, il Cilento dice ancora estate. Nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, e nella prima domenica del mese, la costa cilentana ha vissuto una giornata dal sapore agostano. Cielo sereno, mare invitante e temperature ben oltre le medie del periodo hanno spinto migliaia di persone sugli arenili, tra chi ha scelto di stendersi al sole e chi non ha rinunciato a un tuffo.

Spiagge animate, ma non è il pienone di agosto

Non si è trattato, ovviamente, dei numeri del clou della stagione, quando ogni metro di sabbia è occupato da ombrelloni e asciugamani. Il litorale non ha registrato il tutto esaurito, ma la presenza di bagnanti è stata comunque sorprendentemente alta per un inizio di ottobre, con famiglie, coppie e gruppi di amici che hanno approfittato di quella che per molti è stata l’ultima occasione di vivere il mare.

Capaccio Paestum, Agropoli, Ascea, Palinuro e Camerota le più frequentate

A Capaccio Paestum, Agropoli, Ascea, Palinuro e Camerota si sono registrate le affluenze maggiori, con spiagge animate fin dalla tarda mattinata. Anche gli altri centri della costa cilentana hanno fatto la loro parte, con un buon movimento di visitatori e residenti. Per i gestori di lidi e attività di ristorazione, aperti per l’occasione, una domenica di questo tipo rappresenta un gradito prolungamento della stagione, in un periodo dell’anno in cui, di norma, il ritmo rallenta sensibilmente.

San Francesco e prima domenica del mese: il weekend lungo

La giornata ha coinciso con la festa di San Francesco d’Assisi, ricorrenza molto sentita in tutta Italia, e con la prima domenica del mese, circostanze che hanno favorito spostamenti e gite fuori porta. Un weekend lungo per molti, in cui il tempo ha fatto da perfetto alleato.

Dalla prossima settimana previsto il maltempo

La parentesi estiva, però, potrebbe essere agli sgoccioli. Le previsioni indicano infatti che dalla prossima settimana il maltempo potrebbe prendere il sopravvento, con piogge, vento e un calo delle temperature. Uno scenario che, se confermato, segnerebbe in modo definitivo la fine della stagione balneare. Per i più nostalgici, quella di oggi potrebbe dunque restare l’ultima vera giornata di mare dell’anno.

Intanto, per un’ultima domenica, il Cilento ha regalato ai suoi visitatori un’estate che sembrava non voler finire.