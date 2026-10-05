Cronaca

Tragedia sulla A2: auto tampona camion, un morto e feriti nel Salernitano

Incidente mortale sulla A2 del Mediterraneo tra auto e camion vicino Campagna. Un decesso e feriti, traffico in tilt con rilievi della Polizia Stradale.

Di:
Antonio Elia
Tragedia sulla A2: auto tampona camion, un morto e feriti nel Salernitano

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata odierna lungo la A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso poco prima della galleria di Campagna. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, generando pesanti disagi alla circolazione e mobilitando i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

La dinamica e i soccorsi

A bordo della vettura viaggiavano due persone. La conducente del veicolo, che secondo le prime ipotesi investigative potrebbe essere stata colpita da un improvviso colpo di sonno, è miracolosamente rimasta illesa. Purtroppo per il passeggero seduto accanto a lei non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’impatto.

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Bilancio dei feriti e viabilità

Nel sinistro è rimasta coinvolta una terza persona, rimasta ferita e immediatamente immobilizzata dal personale sanitario. Il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i volontari della Pubblica Assistenza Vopi e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica e nella gestione della viabilità per ripristinare la sicurezza lungo il tratto autostradale.

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