Cronaca

Doppio intervento del Soccorso Alpino: elisoccorso in azione a Valva e Olevano sul Tusciano

Un uomo precipita in un burrone dopo essere stato colpito da un ramo, mentre un biker di 51 anni rimane ferito in zona impervia. Entrambi trasferiti in ospedale

Di:
Filippo Di Pasquale
Doppio intervento del Soccorso Alpino: elisoccorso in azione a Valva e Olevano sul Tusciano

Pomeriggio impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), chiamato a intervenire in due distinti scenari di emergenza sul territorio salernitano.

Infortunio a Valva: colpito da un ramo e precipitato in un burrone

Nel primo episodio, le squadre di soccorso sono state attivate per un uomo rimasto ferito nel comune di Valva. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito alla testa da un ramo ed è successivamente precipitato in un burrone, riportando un trauma cranico. Sul posto è giunta in prima battuta l’équipe di un’ambulanza del 118, che ha raggiunto il ferito, prestando le prime cure e stabilizzandolo sulla barella.

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Vista la gravità delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’invio dell’elisoccorso 118 decollato da Napoli, che ha completato le operazioni di recupero e provveduto al trasporto urgente del paziente in ospedale.

Caduta in mountain bike a Olevano sul Tusciano

Il secondo intervento si è svolto lungo una strada sterrata in un’area impervia tra i comuni di Olevano sul Tusciano e Acerno. Un biker di 51 anni, mentre si trovava in escursione in mountain bike con un gruppo di amici, è caduto rovinosamente a terra dopo che un piede gli è rimasto incastrato nel pedale.

A causa del forte dolore all’anca che gli impediva qualsiasi movimento, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Una squadra del CNSAS ha raggiunto l’infortunato a bordo di un fuoristrada, trasportando sul luogo anche un infermiere del 118.

L’intervento dell’elisoccorso di Salerno

Data la conformazione del terreno e la necessità di un’evacuazione rapida, il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto dell‘elisoccorso 118 di Salerno. L’équipe sanitaria è stata sbarcata tramite verricello direttamente nei pressi del ferito.

Dopo la stabilizzazione sul posto, il cinquantunenne è stato recuperato a bordo dell’elicottero, sempre mediante verricello, e trasferito all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie.

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