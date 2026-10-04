Doppio intervento del Soccorso Alpino: elisoccorso in azione a Valva e Olevano sul Tusciano

Pomeriggio impegnativo per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), chiamato a intervenire in due distinti scenari di emergenza sul territorio salernitano.

Infortunio a Valva: colpito da un ramo e precipitato in un burrone

Nel primo episodio, le squadre di soccorso sono state attivate per un uomo rimasto ferito nel comune di Valva. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito alla testa da un ramo ed è successivamente precipitato in un burrone, riportando un trauma cranico. Sul posto è giunta in prima battuta l’équipe di un’ambulanza del 118, che ha raggiunto il ferito, prestando le prime cure e stabilizzandolo sulla barella.

Vista la gravità delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’invio dell’elisoccorso 118 decollato da Napoli, che ha completato le operazioni di recupero e provveduto al trasporto urgente del paziente in ospedale.

Caduta in mountain bike a Olevano sul Tusciano

Il secondo intervento si è svolto lungo una strada sterrata in un’area impervia tra i comuni di Olevano sul Tusciano e Acerno. Un biker di 51 anni, mentre si trovava in escursione in mountain bike con un gruppo di amici, è caduto rovinosamente a terra dopo che un piede gli è rimasto incastrato nel pedale.

A causa del forte dolore all’anca che gli impediva qualsiasi movimento, è stata attivata la macchina dei soccorsi. Una squadra del CNSAS ha raggiunto l’infortunato a bordo di un fuoristrada, trasportando sul luogo anche un infermiere del 118.

L’intervento dell’elisoccorso di Salerno

Data la conformazione del terreno e la necessità di un’evacuazione rapida, il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto dell‘elisoccorso 118 di Salerno. L’équipe sanitaria è stata sbarcata tramite verricello direttamente nei pressi del ferito.

Dopo la stabilizzazione sul posto, il cinquantunenne è stato recuperato a bordo dell’elicottero, sempre mediante verricello, e trasferito all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie.