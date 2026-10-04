Laviano, grave incidente nel bosco: 60enne colpito da un albero finisce nel burrone

Paura questa mattina nei boschi di Laviano, dove un uomo di circa 60 anni, del posto, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un albero. Nell’impatto è precipitato in un burrone, rendendo particolarmente complesso l’intervento dei soccorritori.

I soccorsi e le operazioni di recupero

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’Automedica di Oliveto Citra, un’ambulanza proveniente da Calabritto e, successivamente, l’elisoccorso della base di Napoli. Fondamentale si è rivelata l’azione del personale sanitario presente sul posto.

Il paziente è stato immobilizzato e recuperato dal burrone nel quale era precipitato, quindi affidato all’equipaggio dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. L’uomo è stato trasportato al Ruggi di Salerno, dove è stato preso in carico per le cure e gli accertamenti necessari.

L’importanza del presidio sanitario sul territorio

L’intervento riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza dell’Automedica di Oliveto Citra, un presidio sanitario fondamentale per un territorio vasto, caratterizzato da aree interne, piccoli comuni, strade difficili da raggiungere e zone boschive dove anche pochi minuti possono fare la differenza.

In situazioni come quella verificatasi a Laviano, la presenza di un medico sul luogo dell’emergenza consente di valutare immediatamente le condizioni del paziente, stabilizzarlo e coordinare le operazioni di soccorso in attesa del trasferimento definitivo.

La criticità della carenza di medici nell’emergenza-urgenza

Ed è proprio per questo che preoccupa la carenza di medici che interessa il sistema dell’emergenza-urgenza. Se gli organici sono già ridotti e non vengono assegnati nuovi professionisti, il rischio è quello di indebolire progressivamente servizi che nei territori periferici rappresentano un presidio indispensabile.

L’emergenza di Laviano dimostra concretamente quanto una Automedica con medico a bordo possa essere determinante: in un luogo impervio, con un paziente precipitato in un burrone e con la necessità di un intervento sanitario immediato, quella presenza può trasformarsi in una questione di minuti e, potenzialmente, di vita o di morte.