Vallo di Diano

Incidente tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana: traffico rallentato

Scontro tra due auto lungo il rettilineo tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana. Nessun ferito grave, rallentamenti alla circolazione stradale.

Di:
Erminio Cioffi
Incidente tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana: traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo il rettilineo che collega San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due automobili sono entrate in collisione lungo l’importante arteria viaria del Vallo di Diano. A seguito del violento impatto, una delle vetture coinvolte è uscita fuoristrada, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante la violenza dello scontro e l’uscita di strada di uno dei veicoli, fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli automobilisti coinvolti. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità del sinistro.

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Rallentamenti alla circolazione e ripristino della strada

Il sinistro ha inevitabilmente provocato disagi e rallentamenti alla circolazione lungo la tratta stradale interessata. Al momento sono in corso le operazioni tecniche per la messa in sicurezza del tratto interessato e per la rimozione dei mezzi incidentati, al fine di ripristinare al più presto la normale viabilità per gli automobilisti in transito.

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