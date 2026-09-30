Sala Consilina e Padula unite nel nome di San Michele: ufficializzato il gemellaggio spirituale e culturale

Un legame che affonda le proprie radici nella fede e nella storia, nel segno di San Michele Arcangelo. È stato ufficializzato il 29 settembre 2026 a Sala Consilina, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, il gemellaggio spirituale e culturale tra i luoghi di culto micaelici di Sala Consilina e Padula, nel Vallo di Diano.

L’atto è stato sottoscritto al termine della Santa Messa celebrata in piazza Umberto I nel giorno dedicato all’Arcangelo, alla presenza delle comunità religiose e dei fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni e alla tradizionale processione di rientro in città della statua del Patrono.

I luoghi di culto interessati dall’intesa

Il documento sancisce ufficialmente un percorso di fraternità tra il Santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Balzata e la Chiesa della SS. Annunziata di Sala Consilina — quest’ultima storicamente legata alla devozione micaelica — e il Santuario rupestre di San Michele Arcangelo a Padula, dove il culto dell’Arcangelo affonda le proprie radici nella storia religiosa del territorio campano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire un legame duraturo di fraternità spirituale, collaborazione pastorale e scambio culturale, attraverso eventi e iniziative capaci di coinvolgere non soltanto le realtà ecclesiali, ma anche i fedeli e i pellegrini.

Gli impegni pastorali e le iniziative condivise

Tra gli impegni sottoscritti figurano la preghiera reciproca, la celebrazione di una Santa Messa annuale nei rispettivi luoghi di culto e la partecipazione alle principali solennità micaeliche delle due comunità.

Sono inoltre previsti scambi pastorali, pellegrinaggi comuni e progetti finalizzati a favorire la conoscenza delle tradizioni spirituali e storiche locali.

Valorizzazione culturale e memoria del gemellaggio

Particolare attenzione viene riservata alla dimensione culturale: i due Santuari potranno promuovere convegni, mostre storiche, pubblicazioni e iniziative artistico-musicali, oltre allo scambio di informazioni e tradizioni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio religioso e culturale custodito dal territorio.

A memoria permanente dell’accordo, infine, in ciascun Santuario verrà collocato un segno visibile del legame, come una targa commemorativa o un simbolo che richiami il Santuario gemello e la firma dell’intesa. Un momento di grande valore per Sala Consilina e Padula, due comunità accomunate da una devozione antica verso l’Arcangelo che da oggi diventano ufficialmente “Santuari Gemellati“.