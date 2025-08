Un giovane laureato di Postiglione protagonista nel progetto Europeo di “Le memorie degli altri”

Dal 23 al 30 novembre, la città di Roma ospiterà il progetto internazionale “Le memorie degli altri Die- Erinnerungen der Anderen”, un’iniziativa che coinvolge venti giovani provenienti da Italia e Germania in un percorso di riflessione sul rapporto tra Storia e democrazia. Tra i partecipanti figura anche Lorenzo Forlano, giovane laureato in Politiche Europee e Relazioni Mediterranee, originario di Postiglione (SA).

Un progetto per ricordare e costruire

L’iniziativa è promossa da Villa Vigoni, il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo, in collaborazione con l’associazione Genintelligence e.V. e con il sostegno del programma Erasmus+. Il progetto mira a rafforzare i valori democratici attraverso la comprensione condivisa del passato, in particolare delle persecuzioni durante il fascismo italiano (1922–1945) e l’occupazione tedesca in Italia (1943–1945).

I partecipanti saranno coinvolti in confronti intergenerazionali e attività di approfondimento storico, con l’obiettivo di stimolare una riflessione critica sulle conseguenze dei regimi totalitari e sull’importanza della memoria come strumento di coesione europea.

«Due Paesi legati dalla storia, nel bene di oggi e nel male del passato – ha dichiarato Lorenzo Forlano –. Questo progetto sarà fondamentale non solo per ricordare quegli anni bui, ma anche per affermare la volontà di Italia e Germania nell’intraprendere, seppur con molte difficoltà, un percorso democratico sfociato in un profondo legame di amicizia e alleanza in Europa e nel mondo, punto di partenza per garantire pace e stabilità per il presente e per il futuro».

La partecipazione di Forlano rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle nuove generazioni nel costruire una memoria europea condivisa, capace di superare i confini nazionali e promuovere dialoghi culturali e storici.

Il progetto si inserisce nel più ampio lavoro di Villa Vigoni, da anni attiva nel promuovere iniziative culturali tra Italia e Germania. L’obiettivo è quello di coinvolgere i giovani in percorsi di formazione e confronto, affinché la memoria storica diventi strumento di consapevolezza democratica e garanzia di pace. Attraverso progetti come “Le memorie degli altri”, Villa Vigoni conferma il proprio ruolo centrale nel rafforzare il dialogo europeo, valorizzando il passato per costruire un futuro condiviso.