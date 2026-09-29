Festa di San Michele nel Cilento: fede, grotte e tradizioni ritrovate

Il 29 settembre la Chiesa celebra la Solennità degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. In particolare, la figura di San Michele Arcangelo è profondamente venerata nel Cilento, dove la ricorrenza assume un significato speciale per l’intera comunità locale. Numerosi comuni del Cilento e del Vallo di Diano rendono omaggio al Santo con celebrazioni che arricchiscono il calendario religioso e culturale del territorio. Sebbene in molti centri cilentani i festeggiamenti si svolgano tradizionalmente nel mese di maggio, anche a settembre, nel giorno dedicato agli Arcangeli, sono previsti appuntamenti liturgici e momenti di aggregazione di forte richiamo.

Devozione rinnovata tra Rutino, Sala Consilina e Ascea

A Rutino, tra i comuni più legati alla figura di San Michele, si celebra ogni anno nella seconda domenica di maggio il suggestivo volo dell’angelo, una rievocazione simbolica della lotta tra il bene e il male. Il 29 settembre, invece, il paese rende omaggio al Santo con una solenne processione per le vie del centro storico. A Sala Consilina i festeggiamenti si articolano in tre giornate, culminando con lo spettacolo del comico Francesco Cicchella intitolato Diffidate dalle imitazioni Show, affiancato dal tradizionale pellegrinaggio della statua del Santo verso il santuario. Ad Ascea, nella frazione collinare di Terradura, sorge infine una piccola cappella dedicata a San Michele, concreta testimonianza di una devozione radicata e sentita dalla popolazione.

Le grotte sacre tra luoghi di culto e memoria

Il culto di San Michele Arcangelo nel Cilento si intreccia profondamente con la presenza di cavità naturali, spesso trasformate nel corso dei secoli in luoghi di preghiera e raccoglimento. A Casal Velino, nella frazione Acquavella, si trova una chiesa consacrata al Santo, mentre a Caselle in Pittari il culto si sviluppa attorno a due anfratti nella roccia situati sul monte omonimo. A Laureana Cilento il convento dedicato all’Arcangelo ospita oggi ritiri spirituali, convegni e concerti, mantenendo viva la vocazione religiosa del complesso. Le celebri grotte di Pertosa, note anche come grotte dell’Angelo, custodiscono all’ingresso una nicchia con la raffigurazione del Santo, confermando lo stretto legame tra la sacralità della natura e la figura micaelica.

Tra storia e leggenda nel cuore del parco nazionale

A Sant’Angelo a Fasanella il culto si sviluppa all’interno di una grotta che, secondo gli studi archeologici, fu abitata in epoca preistorica e solo in tempi successivi trasformata in luogo sacro. Particolarmente suggestiva è anche la leggenda legata alla grotta di Valle dell’Angelo, dove si narra che alcuni pastori, sorpresi da un violento temporale, trovarono rifugio nella cavità e, dopo essersi affidati a San Michele, videro cessare il maltempo tornando sani e salvi alle proprie case. Un sentiero conduce infine al complesso carsico di Caselle in Pittari, consacrato all’Arcangelo e considerato uno dei siti storico-naturalistici più rilevanti del territorio. Nel corso dei secoli l’usanza di dedicare cavità naturali a San Michele si è consolidata, trasformando le grotte del Cilento e del Vallo di Diano in autentici presidi di spiritualità e memoria collettiva.