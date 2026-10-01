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Ambito S10 riapre i termini per l’Albo delle babysitter: come fare domanda

Ambito S10 riapre i termini per l'Albo delle babysitter: come fare domanda

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Ambito S10 riapre i termini per l’Albo delle babysitter: come fare domanda

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni ha ufficialmente riaperto i termini per la costituzione dell’Albo delle babysitter. L’iniziativa, guidata dal presidente Michele Di Candia e dal direttore Antonio Domenico Florio, rientra nell’ambito del progetto “Donne al Centro” e punta a offrire un concreto sostegno alla genitorialità, facilitando il delicato equilibrio tra gli impegni professionali e la cura dei figli nella fascia d’età compresa tra zero e trentasei mesi.

Come funziona l’Albo delle babysitter

L’apertura dell’elenco risponde alla necessità di fornire ai nuclei familiari un supporto qualificato per la gestione quotidiana dei bambini. La rete di professioniste selezionate potrà intervenire sia per esigenze estemporanee sia per necessità continuative, alleggerendo il carico organizzativo delle famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito.

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Le mansioni affidate alle figure inserite nell’Albo comprendono la sorveglianza e la cura dei più piccoli, il supporto nei momenti di gioco e intrattenimento, l’accompagnamento o il ritiro presso le scuole e le strutture sportive, oltre alla preparazione e somministrazione dei pasti dedicati esclusivamente ai minori. Restano invece escluse le attività domestiche non connesse direttamente alla cura dei bambini, come le pulizie generali dell’abitazione o le commissioni esterne.

Requisiti di accesso e competenze richieste

Per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità, il Consorzio ha definito criteri selettivi rigorosi. Possono presentare la propria manifestazione di interesse le persone maggiorenni, residenti o domiciliate nel territorio dell’Ambito S10, che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titoli ed esperienze formative specifiche nel settore socio-educativo.

Costituiscono titoli preferenziali l’esperienza pregressa nella mansione e il possesso di attestati relativi a corsi di primo soccorso e di disostruzione pediatrica. Per i candidati stranieri è richiesta la padronanza della lingua italiana, mentre i cittadini extra-comunitari devono esibire un regolare permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rinnovo.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente consortile e disponibile sul portale istituzionale. La scadenza per l’invio della documentazione è fissata alle ore 12 del 9 ottobre 2026. Con questa misura, l’Ambito S10 consolida un sistema di welfare territoriale orientato al benessere delle famiglie e alla valorizzazione dell’occupazione locale.

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