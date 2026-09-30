Attualità

Casalbuono in festa per i 105 anni di Nonna Maria Teresa

L'affetto della famiglia, la lucidità e gli auguri di tutta la comunità per un traguardo straordinario

Di:
Erminio Cioffi
Casbuono in festa per i 105 anni di Nonna Maria Teresa

Una giornata speciale a Casalbuono per celebrare un traguardo davvero straordinario, nonna Maria Teresa Gallotto ha compiuto 105 anni.

L’affetto dei cari e una straordinaria lucidità

Un compleanno festeggiato insieme alla famiglia e alle persone più care, che hanno voluto stringersi attorno alla longeva concittadina per condividere con lei un momento carico di emozione. Nonostante qualche acciacco legato all’età, Maria Teresa conserva ancora una sorprendente lucidità e continua a essere una presenza preziosa per la sua famiglia.

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Gli auguri dell’Amministrazione comunale

Anche l’Amministrazione comunale ha voluto rivolgerle un affettuoso augurio, facendosi portavoce dell’intera comunità di Casalbuono.

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