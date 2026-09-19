Cilento

Stella Cilento in festa: la signora Gaidina Schiavo compie 100 anni

Grande festa a Stella Cilento per i 100 anni di Gaidina Schiavo. Gli auguri ufficiali del sindaco Francesco Massanova e della comunità.

Di: Ernesto Rocco
Stella Cilento in festa: la signora Gaidina Schiavo compie 100 anni

Traguardo importante a Stella Cilento, dove la comunità si è stretta attorno alla signora Gaidina Schiavo in occasione del suo centesimo compleanno. Un secolo di vita vissuta, radicata nel territorio cilentano e custode di una memoria preziosa per l’intero comprensorio.  

I festeggiamenti hanno visto la partecipazione istituzionale e l’affetto caloroso di familiari, amici e concittadini, desiderosi di celebrare una figura simbolo della comunità.  

Gli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale

A portare il saluto istituzionale e l’abbraccio dell’intera cittadinanza è stato il sindaco di Stella Cilento, Francesco Massanova. Durante la cerimonia, il primo cittadino ha sottolineato il valore di questa ricorrenza per il paese, evidenziando il legame profondo che unisce la festeggiata alla comunità locale.  

Nel corso dell’evento, condiviso anche attraverso i canali social ufficiali, il sindaco ha dichiarato: «A nome della comunità di Stella Cilento, oggi ho avuto il grande onore di rivolgere i più fervidi auguri alla signora Gaidina Schiavo, nel giorno del suo centesimo compleanno».  

Un secolo di memoria e tradizioni nel cuore del Cilento

Il traguardo dei cento anni rappresenta per Stella Cilento non solo una festa privata, ma un momento di riflessione collettiva sulla storia e sulle radici del territorio. La testimonianza di donne come la signora Gaidina Schiavo custodisce il valore di un’epoca fatta di sacrifici, tradizioni e attaccamento ai luoghi d’origine.  

L’amministrazione e i familiari hanno voluto tributare alla centenaria Cilentana un riconoscimento caloroso.

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