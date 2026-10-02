Cronaca

Paura ad Eboli, investito un anziano. I residenti: “Strada troppo pericolosa”

L'incidente nella zona Epitaffio riapre la polemica sull'illuminazione e la pericolosità dell'arteria: "Chiediamo maggiore sicurezza da anni"

Di:
Antonio Elia
Ambulanza

Momenti di apprensione in via del Grano, nella zona Epitaffio ad Eboli dove un anziano è stato investito da un veicolo.

Soccorsi e trasporto in ospedale

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e un mezzo di soccorso. I sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano direttamente sul luogo dell’incidente, prima di provvedere al suo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

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Disagi al traffico e le proteste dei residenti

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la formazione di lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Traffico fortemente rallentato e proteste dei residenti che da anni chiedono maggiore sicurezza ed illuminazione per quella strada: “molto pericolosa”.

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