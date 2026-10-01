Incendio al Poligono di Lido tra Eboli e Capaccio Paestum: elicotteri in azione

Un nuovo incendio si è sviluppato oggi nella zona del Poligono di Lido, all’interno dell’area compresa tra i territori comunali di Eboli e Capaccio Paestum. L’episodio riporta l’attenzione sull’alta vulnerabilità del territorio dal punto di vista della sicurezza ambientale e della prevenzione degli incendi boschivi, a pochi giorni da un precedente episodio che aveva già richiesto l’intervento dei soccorsi nella stessa area geografica.

Intervento aereo e operazioni di spegnimento

La propagazione rapida delle fiamme ha reso necessario l’invio immediato di mezzi aerei antincendio per supportare le squadre impegnate sul terreno. Nello specifico, sul posto sono entrati in azione due elicotteri, le cui operazioni coordinate dall’alto risultano fondamentali per circoscrivere il rogo e impedire che il fuoco raggiunga le zone limitrofe, caratterizzate da una particolare delicatezza ambientale per la vicinanza alla fascia costiera.

I precedenti e le verifiche in corso

Questo nuovo episodio di cronaca riaccende l’allarme nella piana del Sele dopo il vasto rogo registrato lo scorso 29 settembre. Al momento le autorità competenti sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, mentre restano da chiarire con esattezza le cause che hanno innescato le fiamme e la quantificazione precisa della superficie complessiva interessata dai danni ambientali.