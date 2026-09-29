Attualità

Incendio pineta tra Eboli e Battipaglia, l’Ente Riserve: «Servono interventi»

Dopo l'ennesimo incendio nella fascia pinetata tra Eboli e Battipaglia, l'Ente Riserve sollecita la Regione Campania: serve un tavolo tecnico per la prevenzione.

Di:
Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
Segui
Incendio pineta tra Eboli e Battipaglia, l’Ente Riserve: «Servono interventi»

L’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”, guidato dal presidente Antonio Cuomo, interviene con decisione a seguito del vasto incendio che ha interessato la pineta situata tra i territori di Eboli e Battipaglia, ribadendo l’urgenza di avviare un piano concreto di manutenzione, prevenzione e riqualificazione dell’intera fascia costiera.

Da anni l’Ente di gestione sollecita le istituzioni preposte affinché si intervenga per mettere in sicurezza e valorizzare un patrimonio ambientale di straordinaria importanza. In particolare, sono state trasmesse ripetute richieste alla Regione Campania per la convocazione di un tavolo tecnico d’emergenza, richiesta ad oggi rimasta inascoltata.

Leggi anche:

Terremoto politico a Battipaglia: la sindaca Francese azzera la giunta
Incendio a Eboli nella zona di Campolongo: vigili del fuoco al lavoro
Trattore contro camion Sarim sulla SP30 a Eboli: illesi gli operatori

La richiesta della convocazione di un tavolo tecnico regionale

L’Ente Riserve chiede che all’incontro operativo partecipino attivamente tutti i soggetti istituzionali e operativi del territorio: i Comuni interessati, la Protezione Civile, la Regione Campania, i Carabinieri Forestali, il Genio Civile e lo stesso Ente di Riserva, così da pianificare una strategia sinergica e coordinata.

Il presidente Antonio Cuomo ha dichiarato: «Da quando mi sono insediato alla guida dell’Ente Riserve, circa tre anni fa, ho constatato il degrado e l’abbandono in cui versa la fascia pinetata e mi sono immediatamente attivato affinché i Comuni e soprattutto la Regione intervenissero. Ho chiesto più volte un tavolo tecnico con tutti gli enti competenti, ma non abbiamo ancora ricevuto risposte. Adesso, dopo questo ennesimo incendio, si deve intervenire subito».

Vigilanza sul territorio e contrasto ai piromani

Accanto alle richieste strutturali, resta alta l’attenzione sul fronte del contrasto ai piromani e ai comportamenti illeciti che minacciano l’ecosistema locale.

L’Ente, avvalendosi del supporto delle guardie ambientali, garantisce quotidiane attività di controllo e monitoraggio del litorale. Le operazioni mirano a contrastare l’accensione abusiva di fuochi, l’uso improprio di giochi pirotecnici e il parcheggio irregolare nelle aree sottoposte a tutela, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Istituzione di varchi e risorse per la riqualificazione

Tra le azioni di tutela già avviate figura il ripristino delle sbarre di accesso, misura necessaria per impedire agli autoveicoli di raggiungere le dune e parcheggiare a ridosso della battigia.

Tuttavia, l’Ente evidenzia come l’attività di vigilanza non sia sufficiente se non supportata da risorse finanziarie adeguate. I territori di Eboli, Battipaglia e Capaccio Paestum necessitano di fondi dedicati per realizzare un progetto organico di riqualificazione, indispensabile per abbandonare la logica della gestione emergenziale e strutturare una politica permanente di salvaguardia ambientale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.