Cronaca

Trattore contro camion Sarim sulla SP30 a Eboli: illesi gli operatori

Violento scontro sulla SP30 a Eboli tra un trattore e un mezzo della Sarim. Cabina distrutta ma operatori miracolosamente illesi. Tutti i dettagli.

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Trattore contro camion Sarim sulla SP30 a Eboli: illesi gli operatori

Un violento sinistro stradale si è verificato questa mattina lungo la SP30, all’altezza dell’incrocio con via La Storta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, sono entrati in collisione un trattore agricolo con rimorchio e un camion compattatore della società Sarim, il mezzo addetto alla raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Eboli.

L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente severo. La violenza dello scontro ha provocato la distruzione quasi totale della cabina del mezzo compattatore sul lato destro, evidenziando la gravità della situazione e la forza dell’urto sulla carreggiata.

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Operatori miracolosamente illesi dopo lo scontro

Nonostante i ingenti danni materiali riportati dal veicolo ecologico, si registrano notizie confortanti per quanto riguarda le persone coinvolte. Sono infatti rimasti miracolosamente illesi sia il conducente sia il passeggero a bordo del camion della Sarim.

I due operatori ecologici sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo deformato, riportando fortunatamente conseguenze fisiche lievi o nulle nonostante la dinamica particolarmente preoccupante del sinistro stradale.

Intervento della Polizia Municipale sul posto

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Eboli per gestire la situazione d’emergenza. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi tecnici del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro tra il trattore e il mezzo pesante.

Gli agenti hanno inoltre provveduto a regolare la circolazione stradale nell’area interessata, fortemente rallentata a causa della presenza dei mezzi incidentati e delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

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