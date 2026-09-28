Antonio Cesaro è il nuovo primario di otorinolaringoiatria a Eboli

Il dottor Antonio Cesaro è il nuovo direttore della UOC di Otorinolaringoiatria del DEA Battipaglia-Eboli-Roccadaspide. Salernitano di origini picentine, cinquantenne, sposato con una collega e padre di due figli, assume la guida del reparto che fu del compianto dottor Iemma, rimasto vacante dal 1997. La nomina arriva dopo il concorso bandito circa un anno fa dall’ASL Salerno, fortemente voluto dal direttore generale Gennaro Sosto per assegnare una guida stabile a un’unità operativa strategica per l’intera Piana del Sele.

La formazione e le esperienze nei centri di eccellenza

Il nuovo primario vanta una solida preparazione specialistica maturata in importanti centri nazionali e internazionali. Formatosi alla scuola di otorinolaringoiatria dell’Università Federico II di Napoli sotto la guida del professor Vieri Galli, Cesaro ha lavorato come assistente nel policlinico federiciano. Successivamente ha proseguito la carriera come aiuto del professor Vincenzo Incutti, considerato il decano degli otorini campani, raccogrendone l’eredità professionale.

Il rilancio del reparto all’ospedale di Eboli

Già operativo da diversi anni nel nosocomio eburino, Antonio Cesaro guiderà la complessa e necessaria opera di rilancio dell’otorinolaringoiatria ebolitana. Accanto alla carriera medica, il professionista è noto a livello locale per la sua passione calcistica per la Salernitana, che lo vede spesso impegnato come opinionista sportivo, e per la sua attività di viticoltore alla guida dell’azienda di famiglia.