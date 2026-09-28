Cronaca

Tragedia ad Eboli: idraulico cinquantottenne muore per un malore improvviso

Dramma a Eboli: un idraulico di 58 anni di Buccino muore per un malore improvviso mentre assiste a una prova di Formula Uno con la famiglia.

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Incidente

Tragedia nel pomeriggio ad Eboli, dove un uomo di 58 anni originario di Buccino ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La vittima, di professione idraulico, si trovava in visita in città insieme alla compagna e al figlio piccolo. Il gruppo aveva scelto di trascorrere qualche ora all’insegna della curiosità e dello svago nei pressi di una nota struttura di grande distribuzione commerciale situata all’ingresso del centro urbano.

I soccorsi immediati e il tentativo di rianimazione

La famiglia si era avvicinata all’area commerciale per assistere ad alcune prove simulate di gare di Formula Uno che si stavano svolgono in quei minuti. Il bambino, particolarmente affascinato dall’evento motoristico, si era fermato a guardare le vetture insieme al padre. Proprio in quel frangente, il cinquantottenne ha accusato i primi segni di malessere. Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione dei fatti, il malore potrebbe essere stato scatenato da una severa alterazione dei valori glicemici, ulteriormente aggravata dal caldo intenso delle ultime ore.

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L’epilogo tragico e gli accertamenti medico-legali

Le condizioni dell’uomo sono precipitate rapidamente, con un respiro divenuto via via più difficoltoso fino al drammatico collasso a terra. Tra la folla di spettatori presenti, un medico libero dal servizio si è immediatamente precipitato per prestare i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Pochi minuti dopo sono intervenuti i sanitari del 118 con un equipaggio di emergenza. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione praticati sul posto dal personale medico, per il cinquantottenne non c’è stato purtroppo nulla da fare. La salma, su disposizione delle autorità competenti, non è stata sottoposta a sequestro giudiziario ma è stata ricomposta e trasferita presso l’obitorio dell’ospedale locale di Eboli. Saranno ora compiuti gli ultimi accertamenti clinici per confermare le cause del decesso, presumibilmente riconducibili a un arresto cardiocircolatorio, prima della restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.

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