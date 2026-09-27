Attualità

Cultura a Eboli: bando per attività e laboratori in Biblioteca

Il Comune di Eboli pubblica una manifestazione di interesse per organizzare eventi, corsi e laboratori gratuiti in biblioteca tra il 2026 e il 2027.

Di:
Antonio Pagano
Biblioteca Eboli

Il Comune di Eboli ha pubblicato una manifestazione di interesse rivolta a enti e associazioni per la realizzazione di attività culturali, educative e didattiche negli spazi della Biblioteca Comunale. L’iniziativa coprirà il periodo compreso tra novembre 2026 e giugno 2027, con l’obiettivo di arricchire l’offerta sociale e formativa della città.

Progetti ammissibili e finalità dell’iniziativa

Le proposte dovranno integrarsi con le finalità istituzionali della struttura, promuovendo la crescita personale, la pratica dello studio e l’interesse per la lettura tra i cittadini di ogni fascia d’età. L’avviso include un’ampia gamma di attività finanziabili e organizzabili:

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  • Corsi di formazione: Lingua italiana, lingue straniere e dialetto locale.
  • Laboratori espressivi: Teatro, drammatizzazione, cinema e produzioni audiovisive.
  • Attività per la lettura: Letture animate e sessioni di storytelling.
  • Laboratori creativi: Arte, musica e scrittura creativa.
  • Iniziative tematiche: Percorsi di educazione scientifica e ambientale.

Concessione gratuita degli spazi e termini di candidatura

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione i locali della Biblioteca a titolo gratuito. Il calendario ufficiale di fruizione degli spazi sarà concordato direttamente tra il Responsabile della struttura e i soggetti selezionati.

Le manifestazioni di interesse, redatte singolarmente per ciascun progetto, dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.eboli@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 1° ottobre 2026. I dettagli e la documentazione completa sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.

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