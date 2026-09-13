Agropoli verso l’America’s Cup 2027: avviso pubblico per gli operatori

Il Comune di Agropoli ha avviato una mappatura delle eccellenze territoriali per valorizzare l’offerta turistica, culturale, marittima ed enogastronomica della città in vista dei grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni. L’iniziativa nasce per dare seguito alla circolare dell’ANCI Campania legata alla Louis Vuitton 38th America’s Cup – Napoli 2027, un evento di rilevanza globale che accenderà i riflettori sull’intera regione. Questa ricognizione si intreccia direttamente con il percorso avviato dalla giunta comunale per sostenere la candidatura di Agropoli a Capitale italiana del mare 2027, puntando a mettere a sistema le realtà consolidate del territorio.

Una vetrina internazionale per le tipicità locali

La ricognizione avviata dall’amministrazione è finalizzata alla creazione di un database ufficiale che raccoglierà le migliori esperienze fruibili ad Agropoli. I dati raccolti saranno poi trasmessi ad ANCI Campania per una valutazione editoriale e organizzativa. L’obiettivo dell’associazione dei comuni è la realizzazione di un magazine, distribuito sia in formato cartaceo sia digitale, pensato per promuovere gli itinerari campani più suggestivi sia durante le regate dell’America’s Cup sia nell’ambito delle principali fiere turistiche nazionali e internazionali.

L’avviso pubblico specificativo chiarisce che non si tratta di un bando per l’erogazione di fondi o contributi economicamente quantificabili, né della richiesta di nuovi progetti. L’intento primario è far emergere quanto di valido ed efficace già opera nell’area agropolese. Possono essere segnalate attività legate alla nautica, escursioni naturalistiche, itinerari culturali, proposte enogastronomiche, servizi per il turismo sostenibile e accessibile, oltre ad appuntamenti sportivi e legati alle tradizioni locali.

Criteri di selezione e modalità di adesione

Tutte le segnalazioni pervenute serviranno al Comune per la compilazione del questionario regionale. L’inserimento nella futura pubblicazione non sarà tuttavia automatico: spetterà ad ANCI Campania selezionare le proposte in base a precisi requisiti di qualità, originalità, accessibilità, sostenibilità e presenza di adeguato materiale promozionale.

«L’America’s Cup – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Mare Giuseppe Di Filippo – è una grandissima occasione per Napoli e la Campania tutta di mettersi in mostra. Il questionario lanciato da ANCI si pone quale obiettivo la conoscenza di quanto di bello e interessante c’è nella nostra Regione, che il prossimo anno sarà al centro dell’attenzione mondiale per questa storica opportunità. Tutto quanto sarà ritenuto valido confluirà in una rivista che sarà riferimento per tutti gli appassionati che non vorranno perdersi l’entusiasmante competizione sportiva. Una straordinaria vetrina ai fini turistici da cogliere a pieno».

Gli operatori interessati possono partecipare compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale dell’ente oppure recandosi di persona presso lo Spazio Mare del Palazzo Civico delle Arti, dove è stato attivato uno sportello dedicato al supporto degli utenti. Il termine ultimo per la presentazione delle schede è fissato per il 21 settembre 2026.