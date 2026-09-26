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Eboli: il centro nuovo Elaion diventa campus universitario

Inaugurato al Nuovo Elaion di Eboli il Master in Fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica firmato Unisa ed eCampus. Un salto di qualità per la formazione sanitaria locale

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Antonio Elia
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Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Eboli: il centro nuovo Elaion diventa campus universitario

La città di Eboli consolida la sua posizione di riferimento nel panorama della riabilitazione e dell’alta formazione medica, trasformando la struttura di contrada Tavoliello in un vero e proprio polo universitario. Venerdì 25 settembre, nella sala convegni del Nuovo Elaion, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del primo Master in Fisioterapia muscoloscheletrica e reumatologica. L’iniziativa accademica nasce dalla cooperazione tra l’Università eCampus di Milano e l’Università degli Studi di Salerno, segnando un momento chiave per l’offerta formativa sanitaria del territorio campano.

Un’alleanza tra sanità, didattica e territorio

L’attivazione del percorso post-laurea rappresenta una svolta strategica per la struttura ebolitana, che affianca alla storica vocazione assistenziale e riabilitativa un ruolo attivo nella ricerca e nella specializzazione universitaria. La sinergia tra l’ateneo telematico e l’università salernitana punta a formare professionisti con competenze avanzate nel trattamento delle patologie dell’apparato locomotore e reumatico.

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L’avvio dei corsi consolida la presenza della didattica universitaria nell’area a sud di Salerno, offrendo agli studenti del settore medico-scientifico un punto di riferimento accademico immerso in un contesto clinico già strutturato.

Le parole della governance: «Una nuova pagina di storia»

Nel corso dell’evento inaugurale, la governance del centro ha sottolineato l’impatto istituzionale e sociale del progetto. Il rappresentante legale del Centro Nuovo Elaion, Cosimo De Vita, ha voluto rimarcare la portata dell’evento definendolo come «una nuova pagina nella storia del Centro», destinata a rafforzare l’integrazione tra sanità, ricerca, didattica e sviluppo locale.

A illustrare le finalità del master è stata poi la dottoressa Carmen De Vita, che ha approfondito le ricadute operative dell’iniziativa. L’obiettivo primario risiede nell’innalzamento degli standard qualitativi della formazione post-laurea, permettendo ai fisioterapisti di acquisire protocolli terapeutici all’avanguardia da applicare direttamente sul campo.

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