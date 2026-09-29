Cronaca

Incendio a Eboli nella zona di Campolongo: vigili del fuoco al lavoro

Incendio a Eboli in zona Campolongo: una densa colonna di fumo è visibile da km. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Rilievi sulle cause

Di:
Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
Segui
Incendio a Eboli nella zona di Campolongo: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio si è sviluppato nella zona di Campolongo, nel comune di Eboli. Una densa colonna di fumo nero si è levata in alto, rendendosi visibile anche a diversi chilometri di distanza e allarmando la popolazione locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Eboli

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Eboli, supportate da due autobotti, impegnate nelle complesse operazioni per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. Per fronteggiare il rogo dall’alto, è intervenuto anche l’elicottero “Drago”, decollato da Pontecagnano. L’intervento prioritario dei caschi rossi è finalizzato a contenere il fronte del fuoco, evitando che le fiamme possano estendersi alle zone agricole e alle strutture circostanti.

Leggi anche:

Incendio Infravie a Sant’Arsenio: esami Arpac escludono la contaminazione
Cultura a Eboli: bando per attività e laboratori in Biblioteca
Eboli, lite per una villa sfocia in faida familiare: aggressioni, bastonate e immagini intime create con l’IA

Accertamenti sulle cause del rogo a Campolongo

Le origini dell’incendio restano al momento incerte. Soltanto al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, le forze dell’ordine e i tecnici specializzati effettueranno i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, in assenza di accertamenti ufficiali, le autorità non escludono alcuna ipotesi: gli organi competenti dovranno stabilire se il rogo sia stato innescato da cause accidentali o da un’azione di natura dolosa.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.