Incendio a Eboli nella zona di Campolongo: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio si è sviluppato nella zona di Campolongo, nel comune di Eboli. Una densa colonna di fumo nero si è levata in alto, rendendosi visibile anche a diversi chilometri di distanza e allarmando la popolazione locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Eboli

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Eboli, supportate da due autobotti, impegnate nelle complesse operazioni per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. Per fronteggiare il rogo dall’alto, è intervenuto anche l’elicottero “Drago”, decollato da Pontecagnano. L’intervento prioritario dei caschi rossi è finalizzato a contenere il fronte del fuoco, evitando che le fiamme possano estendersi alle zone agricole e alle strutture circostanti.

Accertamenti sulle cause del rogo a Campolongo

Le origini dell’incendio restano al momento incerte. Soltanto al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area, le forze dell’ordine e i tecnici specializzati effettueranno i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, in assenza di accertamenti ufficiali, le autorità non escludono alcuna ipotesi: gli organi competenti dovranno stabilire se il rogo sia stato innescato da cause accidentali o da un’azione di natura dolosa.