Investimento ad Agropoli in via della Libertà: due persone travolte da uno scooter

Attimi di paura questa sera in via della Libertà ad Agropoli, dove due persone sono state investite da uno scooter di passaggio. Stando alle prime ricostruzioni, due anziani stavano attraversando sulle strisce insieme anche alla moglie di uno dei due quando un motorino guidato da un giovane, forse non vedendoli, li ha travolti.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Violento l’impatto. Alcuni presenti hanno fatto immediatamente scattare i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa Italiana inviate dalla centrale operativa del 118, i carabinieri e gli uomini della polizia municipale di Agropoli.

I rilievi delle forze dell’ordine

Questi ultimi hanno provveduto ad acquisire le prime informazioni sulla dinamica, anche ascoltando le testimonianze dei presenti. Per i due feriti si è reso necessario il trasferimento in ospedale.