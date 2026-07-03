Il cammino di Errando fa tappa a Perito: il borgo cilentano si prepara ad accogliere Bepi. Un viaggio tra comunità, cultura e territorio

Il Comune di Perito si prepara ad accogliere Errando, il progetto itinerante che attraversa i borghi italiani promuovendo il valore del cammino, dell’incontro e della riscoperta dei territori. La tappa è in programma sabato 11 luglio 2026 e avrà come cuore della manifestazione Piazza della Vittoria, che per l’occasione diventerà luogo di accoglienza, condivisione e valorizzazione dell’identità locale.

L’organizzazione e il ruolo del tessuto associazionistico locale

L’organizzazione della tappa è curata dal Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, con il coordinamento del vicesindaco Antonello Marcelli, impegnato nella definizione delle attività e nell’organizzazione dell’evento.

Fondamentale anche il contributo del mondo associativo locale. A collaborare nell’accoglienza della carovana di Errando sarà la Pro Loco Perito, presieduta da Valentina Cirillo, realtà da sempre impegnata nella promozione del territorio e nell’organizzazione di iniziative culturali e sociali.

L’arrivo di Errando rappresenta un’importante occasione di promozione per Perito e per l’intero territorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo, attraverso un’esperienza che mette al centro le persone, le comunità e il valore dell’ospitalità.

La giornata sarà caratterizzata da momenti di incontro e condivisione, nel segno di una rete che unisce amministrazione comunale, associazioni e cittadini con l’obiettivo di raccontare Perito attraverso le sue tradizioni, la sua storia e la capacità di fare comunità.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

Le istituzioni locali hanno espresso grande entusiasmo per l’appuntamento.

«Siamo orgogliosi di ospitare una tappa di Errando – sottolinea il sindaco Pietro Apolito –. È un’opportunità importante per far conoscere Perito a nuovi visitatori e per valorizzare il lavoro che quotidianamente viene svolto per rendere il nostro paese sempre più accogliente e vivo. Ringrazio il vicesindaco Antonello Marcelli e tutte le associazioni che stanno collaborando con entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa».

Sulla stessa linea il vicesindaco Antonello Marcelli:

«L’arrivo di Errando rappresenta un momento di crescita e di confronto. Stiamo lavorando affinché i partecipanti possano vivere un’autentica esperienza del nostro borgo, incontrando una comunità pronta ad accoglierli e a condividere le proprie tradizioni».