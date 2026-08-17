Castel San Lorenzo, al Mulino del Principe tornano i laboratori di antica manualità rurale

Il Comune di Castel San Lorenzo si prepara ad ospitare un appuntamento dedicato alla valorizzazione della memoria storica e all’artigianato tradizionale Cilentano. Mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, a partire dalle ore 17:30, la località Ponte Calore farà da sfondo all’iniziativa “Intrecci al Mulino – Esperienza di manualità tra natura e antichi saperi”. L’evento rientra nell’ambito del più ampio programma culturale “Il Mulino del Principe – Il tempo ritrovato”, concepito per riscoprire la cultura rurale locale e promuovere il turismo esperienziale all’interno di una cornice paesaggistica di alto valore naturalistico.

Tradizione e natura al Mulino del Principe

L’iniziativa propone due giornate di immersione pratica nelle consuetudini del passato, offrendo ai visitatori l’opportunità di apprendere direttamente dagli artigiani del posto le tecniche storiche di lavorazione manuale. Al centro dell’esperienza ci saranno la creazione dei classici cestini in legno di salice e la realizzazione di fiori decorativi in carta crespa. La location scelta, il Mulino del Principe situato lungo le sponde del Fiume Calore, rappresenta uno dei simboli identitari del patrimonio storico e architettonico della comunità di Castel San Lorenzo.

Il programma dettagliato delle attività

Il programma si articolerà con gli stessi orari per entrambe le giornate, garantendo un percorso guidato tra apprendimento, natura e convivialità:

Ore 17:30: Accoglienza dei visitatori e presentazione ufficiale delle attività e degli artigiani

Ore 17:45: Passeggiata lungo il corso d’acqua per l’osservazione delle materie prime, avvio dei laboratori di intreccio del vimini e confezionamento dei fiori di carta, accompagnati da racconti sulla storia locale

A seguire: Merenda rurale tradizionale allestita direttamente sulla sponda del Fiume Calore

Ore 19:30: Conclusione dei laboratori e consegna di un omaggio ricordo a tutti i partecipanti

Progettazione e collaborazioni territoriali

La manifestazione si inserisce nella strategia di rilancio territoriale promossa dal Comune di Castel San Lorenzo. L’intero progetto “Il Mulino del Principe” beneficia del sostegno finanziario del Ministero della Cultura, del PON Cultura e Sviluppo e dell’Unione Europea. La progettazione esecutiva e la cura operativa degli eventi sono affidate a My Fair srl, in stretta sinergia con la rete associativa locale e con la collaborazione dell’Associazione Nova Pro Loco Castellese.